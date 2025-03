Darmkrebsvorsorge werde damit "niederschwelliger und emotional angenehmer". Immer wieder betonen Fachleute, dass das Verfahren in puncto Diagnosesicherheit der Koloskopie hinterherhinkt. "Der Test lebt von der Regelmäßigkeit", entgegnet Malek. "Es gibt Studien, wo nichtinvasive Vorsorge einer Zehn-Jahres-Koloskopie überlegen ist, wenn alle zwei Jahre damit vorgesorgt wird." Die Tests würden auch präziser: "Inzwischen können wir Tumor-DNA noch genauer untersuchen und treffsicherere Ergebnisse erhalten."

Darmkrebs trifft auch Jüngere

Seit 30 Jahren nimmt die Häufigkeit von Darmkrebs in den meisten europäischen Ländern, darunter Österreich, in der Generation 55 plus ab. Bei jüngeren Erwachsenen ist seit rund zwei Jahrzehnten ein gegenläufiger Trend zu beobachten. "Wir sehen immer mehr Menschen in ihren Dreißigern, die die Diagnose bekommen", berichtet Malek.

Dass mehr Fälle in jüngeren Altersgruppen entdeckt werden, ist auf eine verbesserte Diagnostik, aber auch Lebensstilfaktoren und Umwelteinflüsse zurückzuführen. Klaus betont in diesen Zusammenhang das genetisch bedingte Erkrankungsrisiko. "Hier spielt etwa eine Erkrankung eine Rolle, bei der im ganzen Darm ungewöhnlich viele Polypen auftreten. Eine vorsorgliche chirurgische Entfernung des Dickdarms kann in Betracht gezogen werden, wenn noch kein Krebs vorliegt." Für eine persönliche Gefährdung spricht, wenn nahe Verwandte bereits Darmkrebs hatten und die Erkrankung früh (vor dem 50. Lebensjahr) aufgetreten ist.

In der Diskussion um mögliche Ursachen wird auch die Rolle der Ernährung debattiert. So stehen hochverarbeitete Lebensmittel oder zuckerhaltige Getränk unter Verdacht, Darmkrebs zu begünstigen. "Das Darmkrebsrisiko lässt sich mit einem gesunden Lebensstil – wenig rotem Fleisch, dem Verzicht aufs Rauchen, gemäßigtem Alkoholkonsum, Bewegung und anderen Klassikern des anti-entzündlichen Lebens – um bis zu 15 Prozent reduzieren", rechnet Malek vor. Der Schluss, dass ein gesunder Lebensstil Darmkrebs in allen Fällen verhindert, sei nicht zulässig.