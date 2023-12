Covid-Medikament Paxlovid: "Die Versorgungslage ist kritisch"

30 Apotheken musste der Wiener Universitätsprofessor Nikolaus Forgó anrufen, um an eine - ärztlich verschriebene - Packung des Covid-Medikaments Paxlovid zu gelangen, wie er auf der Plattform X berichtete. Von 29 Apotheken wurde ihm mitgeteilt, dass Paxlovid "nicht lieferbar" sei. "Die 30. hatte noch eine Packung."

Das ist kein Einzelfall: "Aufgrund eines regional unterschiedlichen Infektionsgeschehens und unterschiedlicher Verschreibungspraxis durch die Ärztinnen und Ärzte kommt es in einigen Apotheken derzeit zu einem Paxlovid-Engpass", heißt es in einer Stellungnahme der Österreichischen Apothekerkammer. Laut Wiener Ärztekammer dürften die Versorgungslücken aber deutlich über einige Apotheken hinausgehen, die Lagerbestände in Österreich seien "völlig erschöpft".

Der Bund hat insgesamt 180.000 Packungen Paxlovid beschafft und über den Pharma-Großhandel an öffentliche Apotheken, Hausapotheken und Spitalsapotheken in Österreich ausgeliefert, heißt es im Gesundheitsministerium auf KURIER-Anfrage. "Davon wurden insgesamt 121.000 Packungen Paxlovid an die öffentlichen Apotheken ausgeliefert", so die Apothekerkammer. Bis Ende Oktober 2023 wurden in den Apotheken rund 95.000 Packungen an die Kundinnen und Kunden abgegeben. Die Abrechnungszahlen für November liegen noch nicht vor.