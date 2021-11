Covid-Impfung: Schulärzte fordern Infrastruktur

„Die Idee ist nicht schlecht – aber ein Schnellschuss, ohne zu überlegen, was dahintersteht.“ So kommentiert Gudrun Weber, Schulärztereferentin der Ärztekammer Wien, den aktuellen Vorstoß von Wissenschaftsminister Heinz Faßmann im KURIER-Gespräch. In einem Brief hatte Faßmann angeregt, die Schulärzte in die Covid-Impfung von Schülern einzubinden.

Das Problem: So einfach lässt sich das nicht umsetzen. Zuständig für die Einsätze von Schulärzten sind die einzelnen Bundesländer. Sie müssten einen Auftrag zum Impfen erteilen. „Der Impfauftrag ist in keinem Bundesland eindeutig“, sagte dazu die Schulärztereferentin in der österreichischen Ärztekammer, Sabine Badelt, am Freitag im Ö1-Mittagsjournal.