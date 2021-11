Faßmann will Kinder an Schulen impfen

Die Weichen sind gestellt: Am Donnerstag hat die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) dem Covid-Impfstoff von Biontech/Pfizer die Zulassung für die Impfung von Kindern ab fünf Jahren erteilt. Einige Bundesländer hatten ja schon vorab schon mit der Impfung von Kindern begonnen bzw. sich darauf vorbereitet.

Nach der Zulassung des Impfstoffes für Kinder will Bildungsminister Heinz Faßmann nun auch an den Schulen die Möglichkeit zur Impfung bieten.

In einem entsprechenden Schreiben an die Landeshauptleute, das da dem KURIER vorliegt, sichert er den Ländern Unterstützung durch den Schulärztlichen Dienst bei Aufklärung, Beratung und Durchführung von Impfungen zu - so diese erwünscht ist.