Ärzte zaghaft

Die Gründe dafür liegen nicht nur bei Patienten, die die Medikamente nicht kennen, sondern auch bei Ärzten, die aufgrund möglicher Wechselwirkungen zaghaft verschreiben. "Es gibt inzwischen Apps, mit denen man Interaktionen mit anderen Medikamenten kontrollieren kann. Das geht sehr flott und wir sind sehr froh, dass Covid-19 damit ambulant behandelt werden kann", sagte Infektiologe Florian Thalhammer. Die Virostatika können sowohl geimpften als auch ungeimpften Personen verabreicht werden. Eine aktuelle kanadische Studie zeige, dass auch jüngere Patienten ab 18 Jahren profitieren.

Während die Virostatika aufgrund ihres Wirkprinzips auch bei neu auftretenden Varianten wirken, setzen monoklonale Antikörpertherapien am Spike-Protein an, also jenem Teil des Virus, mit dem es an menschliche Zellen andockt. Bei neuen Varianten bestehen besonders am Spike-Protein meist Mutationen, sodass – ähnlich wie bei den Impfungen – die Wirkweise eingeschränkt sein kann. Ein Teil der ursprünglich verfügbaren Medikamente kann daher nicht mehr eingesetzt werden.

Die Österreichische Lungenunion startet mit Unterstützung der Ärzte- sowie der Apothekerkammer und von Fachgesellschaften Mitte Oktober eine Kampagne mit dem Titel "Covid-19 positiv, nicht warten, Anruf schnell starten", um über Risikofaktoren für schwere Covid-Verläufe aufzuklären sowie über mögliche Therapien und wie man sie erhält.