Covid-19-Patient stirbt nach 890 Tagen an Lungenmaschine

Ein außergewöhnlicher Fall eines Covid-19-Patienten wurde jetzt aus New Jersey, USA, bekannt. Der 74-jährige Marc Lewitinn starb nach 850 Tagen an der Beatmungsmaschine am 23. Juli im Palisades Medical Center in North Bergen an einem Herzinfarkt. Der Fall wurde jetzt erst publik, als die Familie Krankengeschichte und Tod bestätigte.

Wie die New York Times berichtet, sind zwar keine umfassenden Statistiken dar√ľber bekannt, wie lange Coronavirus-Patienten an der Beatmungsmaschine √ľberlebt haben, aber Mediziner gehen davon aus, dass der Fall von Lewitinn eine tragische H√∂chstmarke sein k√∂nnte. In der Fachliteratur w√ľrden Patienten erw√§hnt, die l√§nger als drei Monate √ľberlebt haben: Ein Patient in Alabama machte 2021 Schlagzeilen, als er nach 187 Tagen von der Beatmungsmaschine genommen wurde.

Zu Beginn der Pandemie infiziert

Warum Letwinn so lange √ľberleben konnte, hat nicht nur mit der Weiterentwicklung der Therapie bei einer Infektion mit Covid-19 zu tun: "Er hatte einen langen und schwierigen Weg", so Abraham Sanders, einer seiner √Ąrzte am Weill Cornell College. "Er war ein starker Mann und profitierte von einer hochentwickelten medizinischen Versorgung."

Als Risikopatient ist der 74-J√§hrige Lungenkrebs-Patient zu Beginn der Pandemie zu Hause geblieben: Doch bald f√ľhlte er sich eingeengt, nach dem Besuch eines Kaffeehauses in der N√§he seines Hauses f√ľhlte er sich am 25. M√§rz 2020 lethargisch. Ein Pulsoxymeter zeigte einen Blutsauerstoffgehalt von nur 85 Prozent an. Noch in der selben Nacht wurde er positiv auf Covid-19 getestet. Sechs Tage sp√§ter, als sein Sauerstoffgehalt weiter sank, beschlossen die √Ąrzte, ihn zu intubieren und in ein Koma zu versetzen.

Die √Ąrzte gingen damals von einer Lebenserwartung von wenigen Tagen aus: Vor allem in den ersten Monaten der Pandemie lag die √úberlebensrate f√ľr intubierte Covid-19-Patienten bei rund 50 Prozent, auch f√ľr j√ľngere und ges√ľndere Patienten als Lewitinn.

"Sie kamen mit dem iPad nach drau√üen und fragten uns, ob wir ihm einfach Morphium geben und ihn auf nat√ľrliche Weise sterben lassen wollten", erz√§hlt sein Sohn Albert Lewitinn. "In einem Gruppen-FaceTime-Gespr√§ch forderten wir meinen Vater auf zu k√§mpfen. Wir haben uns nicht verabschiedet, sondern gesagt: 'K√§mpfe weiter, Dad, du wirst wieder gesund.'"

Bekannter Geschäftsmann in NY

Lewitinn stabilisierte sich und erholte sich von Covid-19, aber blieb zu geschwächt, um vom Beatmungsgerät abgenommen zu werden. Nach sechs Monaten wurde er aus dem Koma geholt und schließlich in ein anderes Krankenhaus verlegt, das näher an seinem Wohnort in New Jersey lag.

In New York galt Lewitinn als bekannter Geschäftsmann, der an der Upper West Side eine Mischung aus Pfandleihe, Filmverarbeitung, Elektronikreparatur und Juwelier-Geschäft betrieb. John Lennon, der in der Nähe wohnte, kam gelegentlich vorbei. Das Geschäft verkaufte er 1981 und stieg später ins Immobilien-Geschäft und in den Kunsthandel ein.

Lewitinn war ein eifriger Unterst√ľtzer Israels und j√ľdischer Anliegen. Er sammelte Geld f√ľr √§thiopische Juden, die als Fl√ľchtlinge aus ihrem Land flohen. 1995 verklagte Lewitinn die √§gyptische Regierung, um die Freigabe mehrerer Thora-Rollen, Gebetsb√ľcher und anderer religi√∂ser Gegenst√§nde zu erwirken, die in den sp√§ten 1950er Jahren von der j√ľdischen Gemeinde des Landes beschlagnahmt worden waren. Sp√§ter lie√ü er die Klage fallen.