Coronavirus: Was bringt das Fiebermessen am Flughafen tatsächlich?

Grundsätzlich sind derartige Eingangskontrollen international umstritten und werden zum Beispiel vom Europäischen Zentrum für Krankheitskontrolle ( ECDC) in Stockholm als nicht sehr wirksam bezeichnet. Mehrere Studien bei früheren Krankheitsausbrüchen (z. B. mit dem SARS-Virus) kamen zu dem Schluss, dass sie alleine nicht ausreichen und dabei Erkrankungen übersehen werden. Effizienter seien generell Ausgangskontrollen in der von einer Erkrankungswelle betroffenen Region, in diesem Fall also auf chinesischen Flughäfen. Dabei kommt es in der Regel gleichzeitig auch zu einer Befragung nach vorangegangenen Aufenthaltsorten (Reiseanamnese).