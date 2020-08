Coronavirus: USA sichern sich 100 Mio. Dosen von Moderna-Impfstoff

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) befinden sich derzeit rund 30 Impfstoffe in diversen Prüfphasen am Menschen; eine Handvoll ist bereits in das entscheidende Entwicklungsstadium eingetreten. Darunter der Wirkstoff "AZD1222" der Universität Oxford und dem Pharmakonzern Astra Zeneca, die vielversprechende Vakzine "mRNA-1273" des US-Konzern Moderna und der Impfstoffkandidat "Picovacc" des chinesischen Unternehmens Sinovac und eine Impfung des Mainzer Biopharma-Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer.