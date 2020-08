Coronavirus: Putin verkündete Zulassung von erster Impfung

Ablenkungsmanöver?

Ähnliches hört man von Forschern aus den USA und Russland selbst. Von den weltweit 140 Impfstoffen, die laut WHO vielversprechend aussehen, werden derzeit sieben an großen Gruppen und Risikopatienten getestet. Diese Langzeitbeobachtung sei auch dringend nötig, schrieb etwa die Biologin Natalie Dean in der New York Times. In wissenschaftlichen Kreisen gilt es als ausgeschlossen, dass der russische Impfstoff bereits sämtliche Testphasen durchlaufen hat.

Hintergrund des Vorpreschens dürfte Druck aus dem Kreml sein, der Russland wieder als Wissenschaftsmacht etablieren will. Dazu kommt innenpolitischer Druck auf Wladimir Putin. Russland selbst leidet noch immer unter hohen Fallzahlen; derzeit hält das Land bei mehr als 800.000 Infizierten. Dem Präsidenten wird mangelndes Krisenmanagement vorgeworfen.