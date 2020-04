Corona-Workout: Ugandas Präsident veröffentlicht Fitness-Video

Barfuß und im grauen Jogger

"Fangen Sie also damit an, sich aufzuwärmen", fordert der Staatschef seine Zuschauer - in einem geräumigen Büro mit einem roten Teppich stehend - auf. "Weil ich keine Zeit habe, mache ich meine Übungen immer hier oder sogar zu Hause, in meinem Zimmer", erklärt Museveni barfuß in einem grauen Trainingsanzug weiter.

Danach joggt er von einem Ende des Raumes zum anderen, mit steigender Geschwindigkeit. Es folgen Liegestütze; im Hintergrund zählen Angestellte 30 Stück, allerdings macht die Kamera an einer Stelle einen Schnitt.

Schwitzend und außer Atem beendet Museveni seinen Fitnesskurs, indem er die Menschen dazu drängt, in ihren Wohnungen oder auf ihren Grundstücken zu laufen und nicht nach draußen zu gehen. Nach Angaben des ugandischen Statistikamtes leben jedoch 71 Prozent der in der Hauptstadt Kampala wohnenden Menschen in einem Ein-Zimmer-Haushalt - und teilen diesen Raum mit mehreren anderen.