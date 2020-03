Kann ich mich im Supermarkt anstecken?

Wie verhalte ich mich beim Einkaufen richtig: Soll ich Handschuhe oder Mundschutz tragen?

Das ist für Gesunde nicht unbedingt nötig. „ Handschuhe bringen nichts, wenn man Kontakt zu Viren vermeiden will. Wenn man welche trägt, müsste man sie sofort wieder ausziehen.“ Gerade das machen viele falsch und kommen so erst in Kontakt mit Keimen. Wichtig ist: Die Innenseite nach außen kehren. „Man nimmt den Handschuh der behandschuhten Hand mit Daumen und Zeigefinger über der Handfläche und dreht ihn beim Ausziehen um. Dann fährt man mit der nackten Hand in den zweiten Handschuh unter das Bündchen rein und zieht ihn weg.“ Etwas einfacher ist es, den ersten Handschuh als Greifschutz beim Wegziehen des zweiten zu verwenden. Auch beim Einkaufen gilt: Der Hauptinfektionsweg ist Tröpfcheninfektion, nicht Kontaktinfektion. „Abstand halten und zu Hause sofort Händewaschen sind sehr wichtige Schutz-Maßnahmen.“

In manchen Supermärkten gibt es beim Eingang Spender mit Desinfektionsmittel. Schützt das vor Infektionen?

Es kommt darauf an, womit man desinfiziert – und vor allem wie. „Ein Desinfektionsmittel muss ausreichend Alkohol enthalten und die Bezeichnung „begrenzt viruzid“ tragen, um Viren wie Sars-CoV-2 abzutöten. „Es bringt nichts, wenn man es nur kurz auf den Handflächen wie eine Handcreme verreibt“, betont die Hygienikerin. „Man braucht eine entsprechende Portion – eine hohle Handvoll, um beide Hände vollständig zu benetzen und soll es auch zwischen den Fingern auf den Fingerkuppen verteilen, genau wie wie beim Händewaschen.“