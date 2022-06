Corona: Wie uns eine Sommerwelle über den Herbst helfen könnte

Wer ist denn im Moment noch am besten vor BA.4 und BA.5 geschützt?

Wer BA.2 hatte, ist vor BA.4/5 wahrscheinlich geschützt. Wer BA.1 hatte, also Omikron vor März, eine alte Variante oder nur geimpft ist, hat ein Risiko sich anzustecken. Das schließt auch alle Geboosterten mit ein. Die waren in der BA.2 Welle schon viel weniger geschützt und jetzt müssen wir davon ausgehen, dass es zwischen geimpft und ungeimpft keinen Unterschied mehr gibt. Also wer sich nicht anstecken darf, sollte über einen Booster nachdenken. Zumal wir nicht wissen, ob es überhaupt bessere Impfungen geben wird. Im Herbst wissen wir nicht was kommt, wenn Delta zurückkommt, hilft der Booster jetzt auf jeden Fall.

Ist die Impfung noch der einzige Weg aus der Pandemie?

Was wir wissen ist, dass die Impfung nicht lange genug schützt, und was wir auch beginnen zu ahnen ist, dass die Varianten sich so schnell verändern, dass wir die Impfstoffe nicht rechtzeitig vor der Welle anpassen können. Das haben wir bei Omikron schon gesehen. Nun ist eine Impfung gegen BA.1/2 in Entwicklung und jetzt kommen schon die nächsten Varianten. Wir wissen, dass BA.4/BA.5 wahrscheinlich der Immunität von BA.1 entkommt. Das heißt der BA.1-Impfstoff könnte nicht wirken. Man rennt also ständig hinterher.