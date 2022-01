Wie es mit den PCR-Tests in Österreich weitergehen soll

Ist nicht auch die Qualität der Wohnzimmer-Antigentests sehr unterschiedlich?

Ja, es gibt hochwertigere und weniger hochwertige. Meines Wissens sind die AGES bzw. das Gesundheitsministerium bereits daran, eine Liste an Tests zu erstellen, die für den privaten Gebrauch geeignet sind. Ein Antigentest, der durch medizinisches Fachpersonal abgenommen wird, ist aber immer die bessere Wahl. Macht man selbst einen Nasenabstrich, bleibt man ja meist nur in der vorderen Nasenhöhle, was die Aussagekraft einschränkt. Gesundheitspersonal streicht aber speziell bei der Omikron-Variante auch den Rachen ab.

Diese Nasenbohrertests bräuchten eigentlich ähnlich wie Medikamente einen leicht verständlichen Beipackzettel - in diesem Fall zu den genauen Abschätzungen des Infektionsrisikos im zeitlichen Verlauf in den Stunden nach dem Test. Es muss einem bewusst sein, dass man sich mit diesen Tests nicht in falscher Sicherheit wiegen darf.

Soll breitflächiges Testen beibehalten werden?

Ja. Je früher Leute erkannt werden, die infiziert sind, aber noch nicht infektiös, desto rascher sind Infektionsketten durchbrochen und desto stärker wird die Inzidenzkurve gebremst und gedämpft. Es gibt genug Studiendaten die zeigen: Wenn sich die Hälfte der Bevölkerung zwei Mal in der Woche mittels PCR testen lässt, dann hat das eine signifikante Auswirkung auf die Inzidenzkurve. Die Wirkung eines breiten Testens ist aber umso höher, je hochwertiger auch die Tests sind und die positiv getesteten Personen auch sofort zuhause bleiben.