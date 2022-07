Corona: Sind Infektion und Impfung gleichwertig?

Anders sieht dies der Immunologe Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie: „Generell fände ich es besser, wenn man eine Infektion einer Impfdosis gleichsetzen würde, also so, wie es in Deutschland gehandhabt wird. Wenn man sich als Ungeimpfter mit Omikron infiziert, kann gerade bei leichten Infektionen die Immunität nach der Genesung unzureichend sein. Das war der Grund, warum in Deutschland ja der Genesenenstatus in der Omikron-Welle auf drei Monate verkürzt wurde. Aber: Wenn man sich nach der Genesung impfen lässt, sehe man schon, dass sich das Immunsystem auch an die Omikron-Infektion „erinnert“.“

Wenn man sich als geimpfte Person mit Omikron infiziere, werden gerade die Antikörper stimuliert und verbessert, die sowohl die früheren Varianten als auch Omikron erkennen, erklärt Watzl. Die Immunität werde also breiter und Varianten-unabhängiger. „Daher sehe ich die Regelung gerade bei geimpften Personen sehr kritisch.“ Generell fände er es „besser, wenn man eine Infektion einer Impfdosis gleich setzen würde, also so, wie es in Deutschland gehandhabt wird“.