Long Covid: Erklären Schädigungen der Gefäße die Symptome?

Mittels der funktionellen Magnetresonanztomographie (MRI) mit inhaliertem Xenon-Gas haben sie gezeigt, dass diese schwächenden Symptome mit mikroskopischen Anomalien zusammenhängen, die den Sauerstoffaustausch zwischen den Lungen und den roten Blutkörperchen beeinträchtigen.

Mit dieser Technologie können die Wissenschafter live mitverfolgen, wie sich Sauerstoff von den 300 bis 500 Millionen Lungenbläschen (Alveolen) in die Blutzellen bewegt. Durch die dünne Hülle der Alveolen gelangt der Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft in die Blutgefäße."Wir sahen, das bei jenen symptomatischen Patienten, die Covid-19 hatten, im Vergleich zu gesunden Freiwilligen der Transport von Sauerstoff zu den roten Blutkörperchen verringert war", sagt Studienleiterin Grace Parraga von der Universität von Western Ontario. Die Studie ist im Fachmagazin Radiology erschienen."Weitere CT-Scans wiesen auf eine "abnorme Beschneidung" des Gefäßbaums hin, was auf eine Beeinträchtigung der winzigen Blutgefäße hindeutet, die die roten Blutkörperchen zur Anreicherung mit Sauerstoff zu den Lungenbläschen bringen", schreibt der niederländische Mediziner Hank Schiffers auf Twitter.