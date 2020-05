Corona-Maßnahmen regional lockern? Was Experten dazu sagen

Diese hätte den Vorteil, dass man ihren Effekt besser beurteilen könnte: „Habe ich hingegen regional unterschiedliche Bestimmungen, ist es bei einem neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen viel schwieriger zu sagen, was jetzt dafür verantwortlich ist. Das macht dann aber auch die Eindämmung schwieriger.“ Generell halte er aber Lockerungen in vielen Bundesländern mittlerweile für vertretbar: „Es muss aber auch Klarheit herrschen. Ändert man etwa in den Schulen einen Monat vor Schulschluss die Regeln und das auch noch lokal unterschiedlich, kennt sich keiner mehr aus.“ Da sei es vernünftiger, die derzeitigen Maßnahmen noch mitzutragen und dann im Herbst mit einheitlichen gelockerten Bestimmungen in der Schule zu starten, betont Krause.