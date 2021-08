Corona-Impfung: Wer, wann, wo - Fragen und Antworten zum Drittstich

Mit dem Vorgehen „folgt man internationalen Vorreitern“, sagt der Klinische Pharmakologe Markus Zeitlinger von der MedUni Wien. In den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA Booster-Impfungen für Menschen mit schwachem Immunsystem bereits zugelassen, das Go für die Allgemeinbevölkerung wird in Kürze erwartet. „Für Europa rechnen wir damit, dass die Begutachtung der Booster-Daten zügig voranschreitet und eine Zulassung vonseiten der Arzneimittelagentur EMA in wenigen Wochen folgen wird.“ Für naheliegend hält er, dass man den Schutz älterer und vorerkrankter Menschen früher auffrischt: „Sie bauen geringere Antikörperspiegel auf und profitieren stark von Booster-Impfungen.“

Kann man sich schon anmelden?

„Eine Anmeldung für den dritten Stich ist noch nicht möglich“, heißt es im Gesundheitsministerium: die Organisation läuft über die Bundesländer. In Wien plant man die ersten Drittimpfungen über separate Terminanmeldungen, Logistik und Zeitpläne werden aktuell erarbeitet.