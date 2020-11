Corona-Diagnose: Wie Erkrankten daheim und im Spital geholfen wird

Sterblichkeitsreduktion

Die einzigen Medikamente, die bis jetzt nachweislich die Sterblichkeit reduzieren, sind Cortisonmedikamente (Dexamethason, Hydrocortison) – laut einer jüngsten WHO-Studie um acht Prozent.

Das Anti-Virus-Präparat Remdesivir (das erste Präparat in Europa mit einer eingeschränkten Zulassung für die Covid-19-Therapie) könne noch nicht abschließend beurteilt werden, sagt Hasibeder: Zeigte eine Studie im Frühjahr eine Verkürzung der Genesungszeit, ergab eine WHO-Studie jetzt „wenig oder gar keinen Effekt“ auf Sterblichkeit oder Behandlungsdauer. „Wenn, dann hilft es am ehesten in der Frühphase.“

„Was den Antikörpercocktail betrifft, den US-Präsident Trump erhalten hat, würde ich mir erwarten, dass positive Effekte in der Frühphase der Infektion zu erwarten sind“, sagt Hasibeder: „Aber noch fehlen klinische Studienergebnisse.“