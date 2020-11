Penninger-Medikament: "Wir hoffen auf Daten zu Weihnachten"

Bei einer guten Datenlage werde die Firma Apeiron Biologics anschließend um eine Schnellzulassung in der EU ansuchen. „Die Zukunft wird wahrscheinlich die Kombination von zwei oder drei Medikamenten sein, die alle an anderen Stellen ansetzen“, sagte Penninger vor der Gesellschaft der Ärzte in Wien. "So ähnlich wie bei HIV."

"15 Jahre hat sich niemand interessiert"

Die Grundlagen für sein Präparat hatte ein Team um Penninger vor rund 15 Jahren entwickelt, nach dem Auftreten des SARS-1-Virus. „15 Jahre lang hat sich niemand dafür interessiert, jetzt werden unsere Arbeiten tausendfach zitiert.“

Penninger und sein Team haben das Enzym ACE2 mitentdeckt, welches das neue Coronavirus als Eintrittspforte in die Zellen benötigt. Der Wirkstoff APN01 ist eine lösliche, synthetisch hergestellte Version dieses Enzyms. Das Virus soll an diese Version binden, und nicht an die echte. Gleichzeitig wird die eigentliche Schutzfunktion des echten Enzyms für die Organe nicht blockiert.