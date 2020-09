Corona: "Anlass für eine Schlafrevolution"

Unruhiges Gewälze von links nach rechts, hellwache Stunden mitten in der Nacht – Erschöpfung, schlechte Laune und Konzentrationsschwäche am Folgetag: Gegenwärtig kämpfen auffallend viele Menschen mit derlei Schlafproblemen. „Aus Sicht der Schlafforschung ist die Nachtruhe in Corona-Zeiten eine komplexe Angelegenheit“, weiß Brigitte Holzinger, Somnologin am Institut für Bewusstseins- und Traumforschung der MedUni Wien. Die Schlafforscherin untersucht das Schlummerverhalten der Österreicherinnen und Österreicher im Ausnahmezustand.

Nicht bei jedem scheint der Pandemiebeginn den Schlaf gehemmt zu haben. „Im Gegenteil“, sagt Holzinger: „Unmittelbar nach Start des Lockdowns haben viele ihren Schlaf als besser, tiefer, regelmäßiger und erholsamer empfunden. Holzingers Theorie: „Der Otto Normalverbraucher ist chronisch überlastet und leidet an Schlafmangel. Anfang März fielen bei einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung berufliche und private Verpflichtungen weg. Verlorene Schlafstunden wurden nachgeholt.“