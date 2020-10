Chronischer Rückenschmerz: Warum auch Junge an Rheuma denken sollten

Sind Eltern oder Geschwister erkrankt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung auf bis zu 20 Prozent. Betroffen ist in erster Linie die Wirbelsäule, wo es zu einer völligen Versteifung kommen kann. Es können auch andere Knochenstrukturen, Gelenke und auch innere Organe in Mitleidenschaft gezogen sein. Meist kommt die Erkrankung vor dem 40. Lebensjahr zum Ausbruch. Die Therapie konzentriert sich auf Schmerzlinderung und Erhaltung der Beweglichkeit. Zum Einsatz kommen vor allem entzündungshemmende Medikamente oder neuerdings Biologika plus physikalische Maßnahmen wie die Radontherapie in Bergwerkstollen.

Mitte Zwanzig denke kaum jemand an Rheuma, wenn sich Patienten mit chronischem Kreuzweh an den Arzt wenden, so Rheumatologe Josef Hermann von der MedUni Graz. Mehr als fünf Jahre dauerte es hierzulande im Durchschnitt, bis die Diagnose gestellt wird. Betroffene durchlaufen meist verschiedenste Stationen im Gesundheitssystem von Physiotherapie über Allgemeinmedizin, Orthopädie und Radiologie bis zur Rheumatologie. Dabei sollte man möglichst schnell gegensteuern - vor allem medikamentös und durch gezielte Bewegung. "Es kann eine Beschwerdefreiheit von bis zu 90 Prozent erreicht werden", erklärte der Spezialist.