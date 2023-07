Borreliose: Öle aus Knoblauch und Kräutern besser als Antibiotika

Tests an Menschen fehlen noch

Tests im Labor wie diese stellen eine frühe Forschungsphase dar. Zhang und seine Kollegen hoffen jedoch, dass sie in naher Zukunft ihre Untersuchungen mit ätherischen Ölen anhand von Tests an lebenden Tieren fortsetzen können, einschließlich Tests an Mausmodellen für eine persistierende Borreliose-Infektion. Wenn diese Tests gut verlaufen und die wirksamen Dosen sicher erscheinen, erwartet Zhang erste Untersuchungen bei Menschen.

➤ Mehr lesen: Riesenarten und größere Population: Was Zecken heute so gefährlich macht



"In diesem Stadium sehen diese ätherischen Öle als Kandidaten für die Behandlung einer persistierenden Lyme-Infektion äußerst vielversprechend aus, aber letztendlich brauchen wir gut konzipierte klinische Studien", sagt er.