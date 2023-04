Zeckenbiss: Gefürchtete Borreliose ist gut therapierbar

Kinder-Studie zu Langzeitfolgen

Die Ergebnisse wurden nun im Fachblatt Pediatric Research veröffentlicht und beruhen auf den Behandlungsergebnissen von 102 Kindern in den Vereinigten Staaten. Die Mehrheit der an Borreliose erkrankten Kinder erholte sich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Antibiotikabehandlung. Nur ein sehr kleiner Prozentsatz laborierte länger als sechs Monate an der Erkrankung.

Im Rahmen der Studie wurden die Eltern von 102 Kindern zwischen fünf und 18 Jahren, bei denen Borreliose diagnostiziert worden war, befragt. Die Diagnosen waren im Zeitraum von sechs Monaten bis zehn Jahren vor Beginn der Studie gestellt worden. Alle Über-Zehnjährigen wurden ebenfalls gebeten, Fragebögen auszufüllen.

Den Elternbefragungen zufolge waren 75 Prozent der Kinder innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Behandlung vollständig genesen: 31 Prozent aller Kinder erholten sich innerhalb eines Monats, 30 Prozent innerhalb von ein bis drei Monaten und 14 Prozent innerhalb von vier bis sechs Monaten.

Belastendes Nachbehandlungssyndrom

Bei etwa 22 Prozent der Kinder trat mindestens ein anhaltendes Symptom auf, das auch sechs Monate oder länger nach Abschluss der Therapie spürbar war. Von diesen Kindern hatten neun Prozent Symptome, die unter das Post-Lyme-Borreliose-Syndrom fallen, etwa Schmerzen, Müdigkeit oder Denkstörungen. Charakteristisch für dieses Nachbehandlungssyndrom ist, dass die Beschwerden trotz Therapie bestehen bleiben oder danach zurückkehren.