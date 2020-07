Bipolare Störungen: Prominente zwischen Antrieb und Absturz

Der Psychiater betont, dass bipolare Menschen genauso liebens- und lebensfähig sind wie andere – viele wirken in den Episoden der Manie sogar besonders charismatisch und anziehend. Auch ein hohes Maß an Kreativität wird mit der Krankheit in Verbindung gebracht: Forscher schätzen, dass die Störung unter Künstlern 10- bis 40-mal häufiger auftritt als in der Normalbevölkerung.