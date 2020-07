Verschwörungstheorie: Große Sorge um Britney Spears

Muss man sich etwa wieder einmal Sorgen um Britney Spears machen? Die Follower der 38-Jährigen sind überzeugt davon, dass die Sängerin in ernsthaften Schwierigkeiten steckt – und spinnen im Netz Verschwörungstheorien. Sie wollen in einigen Postings der Musikerin sogar Hilferufe erkannt haben.

Wird Britney Spears gefangen gehalten?

Seit Jahren kursiert der Hashtag #FreeBritney im Netz. Was es damit auf sich hat: Fans sind sich sicher, dass Spears unter der Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (68) zu leiden hat. Seit ihrem Zusammenbruch im Jahr 2007 steht Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters, was in der Vergangenheit immer wieder zu Spekulationen gesorgt hat.

Inzwischen sind die Follower der Musikerin zur Überzeugung gelangt, dass Britney Spears gegen ihren Willen festgehalten wird.

Grund für die Gerüchte: Ein Fan hatte Spears in einem Kommentar aufgefordert: "Wenn du Hilfe brauchst, trage in deinem nächsten Posting die Farbe Gelb." Zufall oder nicht, auf dem nächsten Instagram-Foto erscheint der Popstar tatsächlich in einem gelben Oberteil.