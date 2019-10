Linda Hamilton über bipolare Krankheit: "Wortgefechte im Kopf"

" Terminator"-Schauspielerin Linda Hamilton hat ihre bipolare Erkrankung als permanenten Kampf mit sich selbst beschrieben. "In meinem Kopf laufen dauernd Wortgefechte ab", sagte die 63-Jährige dem Zeit-Magazin.

Ihre überschüssige Energie breche sich in ihren Träumen Bahn - was ihr helfe, "halbwegs gesund zu bleiben": "Das Gift in mir, die Angst, die Wut, die Verletzlichkeit - all das fließt in meine Träume ein. Danach muss ich diese Gefühle nicht mehr im Alltag ausleben", sagte Hamilton.

Menschen mit einer bipolaren Störung leiden häufig ohne erkennbare Gründe an extremen Stimmungsschwankungen. Hamilton war 40 Jahre alt, als sie die Diagnose erhielt, wie sie dem Zeit-Magazin sagte. Auch in der Vergangenheit hat Hamilton schon öffentlich über ihre Krankheit gesprochen.