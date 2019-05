Sarah Connor ist zurück: Terminator-Trailer zeigt die Reunion

Kinostart am 24. Oktober

James Cameron, der 1984 Terminator und 1991 „ Terminator 2 - Tag der Abrechnung“ drehte, ist jetzt als Produzent an Bord. Tim Miller („Deadpool“) führte Regie. Es ist bereits der sechste Film der futuristischen Terminator-Serie, doch „Dark Fate“ knüpft direkt an „ Terminator 2“ an. Zuletzt brachte Alan Taylor mit „ Terminator: Genisys“ (2015) den fünften Teil ins Kino.

„ Terminator: Dark Fate“ spielt teilweise in Mexiko. Der Film soll am 24. Oktober in Österreich und am 1. November in den USA anlaufen.