Kayne West über bipolare Störung: "Fast keiner nimmt dich ernst"

Vor zwei Jahren wurde Rapper Kanye West (41) mit der psychischen Krankheit Bipolarität diagnostiziert. Bei einem TV-Auftritt kritisierte der Mann von Reality-Star Kim Kardashian nun, dass Leute ihn aufgrund seiner Diagnose nicht ernst nehmen würden.

Kanye West: "Es ist wie ein verstauchtes Gehirn"

"Es ist ein gesundheitliches Problem, dass so viele Vorurteile mit sich bringt und die Leute können darüber sagen was sie wollen. Es ist wie ein verstauchtes Gehirn - als hätte man sich den Knöchel verknackst", erzählte der Musiker zu seiner Krankheit in der Netflix-Serie 'My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman".

West erklärte dort auch: "Wenn du so eine Krankheit hast, versuchen die Leute alles, um es noch schlimmer zu machen."

In schlechten Phasen ist der Rapper "sehr paranoid"