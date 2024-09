Mykoplasmen: Was hinter der Welle an Lungenentzündungen steckt

"Auch wir in Österreich sehen in den letzten Monaten viele Mykoplasmen-Infektionen", sagt Reinhold Kerbl , Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJP), gegenüber dem KURIER. "Streng genommen sind nicht die Pneumonie und die Entzündung der Lunge an sich atypisch, sondern der Erreger", führt Bernd Lamprecht , Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP), im KURIER-Interview aus.

Schwere Verläufe sind sehr selten. "Kinder und Jugendliche sind in der Regel seltener von komplikationsbehafteten Verläufen betroffen, weil sie seltener an Begleiterkrankungen leiden", sagt Lamprecht. Bei entsprechender Symptomatik empfiehlt Kerbl jedenfalls eine ärztliche Abklärung . Grund zur Panik gebe es aktuell nicht.

Doch was führt zur Zunahme der Fälle? Die These der Forschenden in Lancet: Durch die lange Abwesenheit der Krankheit in der Pandemie hat die Herdenimmunität abgenommen. Das kann jetzt zu vermehrten Infektionen führen. Lamprecht und Kerbl halten die Theorie für plausibel. "Möglicherweise hat die Immunität der Gesamtbevölkerung durch den zeitweilig reduzierten Kontakt mit verschiedenen Erregern abgenommen", sagt Lamprecht.

Dank moderner, maßgeschneiderter Therapien sei es inzwischen möglich, viele chronische Lungenerkrankungen in ihrer Symptomatik deutlich abzumildern, "statt nur eine Stabilisierung zu erreichen", so ÖGP-Präsident Lamprecht.

Lungenkrebs früh erkennen

Fortschritte will man hierzulande auch bei der Früherkennung von Lungenkrebs erzielen. In Österreich gibt es aktuell kein nationales Angebot für ein Screening. In vielen EU-Länder wird aktuell aktiv an der Umsetzung eines solchen Screenings gearbeitet. Hierzulande werden derzeit in Wien und Innsbruck erste Pilotprojekte aufgesetzt. "Ab Ende nächsten Jahres sollen Machbarkeitsstudien durchgeführt werden", sagt Löffler-Ragg, die mit einer landesweiten Einführung eines Früherkennungsprogrammes in zwei bis drei Jahren rechnet.

Per Computertomografie (CT) sind laut Lamprecht Lungenkrebs, aber auch andere Lungensymptome, erkennbar, "lange bevor merkliche Einschränkungen entstehen". Das berge großes Potenzial für die Heilung. Jährliche CT-Kontrollen sollten Risikogruppen offenstehen: Menschen zwischen 55 und 75 Jahren mit langjähriger Raucherfahrung, ebenso wie Personen, die an ihrem Arbeitsplatz Schadstoffen ausgesetzt sind. "In Österreich würde das zwischen 550.000 und 600.000 Menschen betreffen", schätzt Judith Löffler-Ragg, Generalsekretärin der ÖGP.

"Wir brauchen ein noch stärkeres Bewusstsein bei den Menschen, dass Lungenkrankheiten im Alter die Summe der Expositionen des ganzen Lebens sind", betont Löffler-Ragg. "Es braucht fünf Faktoren für eine gesunde Lunge: Nicht rauchen, Infekte durch Impfungen reduzieren, mehr bewegen und Maßnahmen gegen den Klimawandel und Schadstoffe."