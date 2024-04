Schlafapnoe: Wenn Schnarchen gefährlich wird

Lautes Schnarchen in der Nacht, Müdigkeit und Konzentrationsprobleme am Tag: „Tritt beides gemeinsam auf, sollte man das nicht ignorieren“, sagt der Lungenfacharzt Sabin Handzhiev: „Da können ernsthafte Gesundheitsprobleme wie eine Schlafapnoe dahinterstecken, aber es fehlt an Bewusstsein dafür.“ Handzhiev ist Oberarzt im Uni-Kinikum Krems, NÖ, und Leiter der Fachgruppe „Schlafbezogene Atemstörungen“ der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologe.

Was genau ist obstruktive Schlafapnoe?