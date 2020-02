Antibakteriell: Wie Honig Wunden heilt

Äußerliche Wunden

Erhältlich ist medizinischer Honig neben dem Einsatz in Kliniken bei schlecht verheilenden Wunden auch in Apotheken – als Creme, Gel, Tinktur und anderes. Thalhammer setzt das Bienenprodukt effektiv bei kleinen bis mittelgroßen, oberflächlichen Wunden bzw. Geschwüren (Ulzera) ein. „Der Honig wird pur, in seiner reinen Form, aufgetragen, anschließend wird ein Verband darübergegeben.“

Den ersten Honig für den medizinischen Einsatz entwickelte kurz nach der Jahrtausendwende ein Hersteller in Australien. Basis ist der Honig der in Australien und Neuseeland beheimateten Südseemyrthengattung Manuka. Er wird von Bienen gewonnen, hat einen herben, scharfen Geschmack und gilt als besonders unverfälscht und mit wenigen Keimen belastet. Der antibakterielle Wirkstoff heißt Methylglyoxal (MGO). Für den Einsatz in der Medizin ist die natürliche Reinheit aber noch zu gering. Der Honig muss mit verschiedenen Verfahren behandelt werden. „Medizinischer Honig muss keimfrei sein. Er ist etwas Besonderes, liegt in steriler Form vor und kann nicht mit Speisehonig verglichen werden“, betont der Mediziner. Er ist auch nicht zum Verzehr und nur zur äußerlichen Anwendung für die Wundbehandlung gedacht. Thalhammer warnt eindringlich vor Selbstversuchen in Eigenregie. „Natürlicher Honig ist nicht keimfrei, es kann zu schlimmen Infektionen kommen, wenn er auf Wunden aufgetragen wird.“