Keine Pestizide, mehr Rückzugsflächen: Bienenfreundlicher Honig

Ernst Brandl und seine Familie widmen sich seit zehn Jahren in Krumau am Kamp (Bezirk Krems-Land) und nun auch seit zwei Jahren in Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land) der nachhaltigen und bienenfreundlichen Honigproduktion. In der unmittelbaren Umgebung der auf 70 Völker angewachsenen Stände stehen den Bienen rund 100 Hektar nachhaltig bewirtschaftete Äcker und Wiesen sowie weitere rund 500 Hektar Wald zur Verfügung, um unbelasteten Nektar und Pollen zu finden.