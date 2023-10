Abnehmmedikamente: Keine Hinweise auf Schilddrüsenkrebs

Kriterien für Verschreibung in Österreich

In Österreich ist Ozempic nur für Diabetiker zugelassen. Wegovy ist zur Gewichtsabnahme bei Adipositas-Patienten zugelassen, in Österreich aber nicht am Markt.

Es wurden auch Daten anderer Medikamente, darunter das in Österreich verwendete Mittel Saxenda, überprüft. Saxenda ist in Österreich zur Gewichtsabnahme bei Fettleibigkeit zugelassen und enthält den Wirkstoff Liraglutid. Auch hier wird ein längeres Sättigungsgefühl erzielt. Kriterium für die Verschreibung ist ein BMI über 30 kg/m² oder ein BMI über 27kg/m² verbunden mit einer Erkrankung, die mit Adipositas in Zusammenhang steht, wie Bluthochdruck oder erhöhte Blutfette.

Laut EMA werden die Arzneimittel weiterhin genau überwacht.

Zuletzt hatte die Behörde vor Fälschungen von Ozempic gewarnt, die in mindestens 14 Ländern aufgegriffen worden waren, darunter auch Österreich. Das Bundeskriminalamt warnte kürzlich davor, nachdem es bereits einige Betroffene gab.

