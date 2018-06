12-Stunden-Tag: Wie viel Arbeit ist gesund?

Obwohl in der Pausenzeit Arbeitszeit verloren geht, leisten Menschen, die Pausen machen, mehr als jene, die das nicht tun. Werden Pausen nicht vorgegeben, würden Übermüdungsanzeichen aber oft übergangen. Kallus: „Man merkt die eigene Erschöpfung oft zu spät.“ Viel zu oft werde die Freizeit für einen Zweitjob genutzt, oder es müssen private Verpflichtungen erfüllt werden, sodass echte Erholung zu kurz kommt.

Erholung brauchen auch jene, die jetzt schon freiwillig mehr als acht Stunden pro Tag arbeiten. Wer etwa pendelt und deshalb seine 38,5 Wochenstunden an vier oder künftig möglicherweise dreieinhalb Tagen hintereinander abarbeitet, sei laut Arbeitsmediziner Pospischil erheblich mehr belastet, als wenn zwischendurch ein Ruhetag eingelegt wird. Die meisten Pendler wollen ihre Arbeitszeit allerdings in einem Block absolvieren, um mehr Freizeit am Stück zu haben. „Das zieht natürlich nicht unbedingt gleich Erkrankungen nach sich. Die Belastung ist aber größer. Man wird kaum ein ganzes Arbeitsleben mit so einer Vier-Tage-Woche durchbringen können, ohne psychische oder körperliche Beschwerden“, sagt Pospischil. Das betrifft vor allem Ältere, während Jüngere eine höhere tägliche Arbeitszeit über einen gewissen Zeitraum eher tolerieren.

Untersuchungen aus der Schichtarbeit zeigen: Wird über längere Zeit mehr als acht Stunden pro Tag gearbeitet, kann das gesundheitliche Probleme nach sich ziehen. Bei 48 Wochenstunden und mehr ohne entsprechende Erholung treten etwa gehäuft Magen-Darm-Beschwerden, Rückenschmerzen, Stress und Schilddrüsenerkrankungen auf. Bei 55 Arbeitsstunden pro Woche steigt das Risiko für einen Schlaganfall deutlich an. „Gleichzeitig ist bekannt, dass in Europa Vorhofflimmern zunimmt, was wiederum eine Ursache für Schlaganfall ist. Das sind schon Befunde, die bei der Gestaltung der Arbeitszeit berücksichtigt werden sollten.“