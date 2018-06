Gewinner und Verlierer: Der Zwölfstundentag im Faktencheck

Wer profitiert?

Am lautesten jubeln derzeit Vertreter der Tourismusbranche. Was die Betriebe freut, ist jedoch für die Beschäftigten mitunter eine neue Belastung.

Derzeit kann in der Gastronomie und Hotellerie (vor allem in Saisonbetrieben) bei Vollzeitbeschäftigten die tägliche Ruhezeit von elf auf acht Stunden verkürzt werden. geregelt wird das im Kollektivvertrag. In Zukunft ist das auch bei „geteilten“ Diensten (=mindestens drei Stunden Mittagsunterbrechung) in jedem Betrieb erlaubt (egal ob Saison- oder Ganzjahresbetrieb). Und auch für Teilzeitbeschäftigte und nur noch per Betriebs- oder Einzelvereinbarung. Die Branche zeigt sich erfreut über die neue Flexibilität.

Vorteile dürfte die Arbeitszeitflexibilisierung auch für die Arbeitgeber im Handel bringen.

Eine wesentliche Neuerung sind die demnächst lockeren Regeln für die Wochenendruhe. Bisher war das recht streng und mit längeren Vorlaufzeiten verbunden, künftig soll jeder Arbeitnehmer an vier Wochenenden pro Jahr arbeiten können. Künftig kann bei Stoßzeiten kurzfristiger reagiert werden, sagt der Handel. Der besondere Arbeitsbedarf muss vom Arbeitgeber auch nicht mehr begründet werden. Es gilt die Betriebs- oder Einzelvereinbarung. Ausgenommen sind zwar Verkaufstätigkeiten, aber der Handel kann trotzdem von mehr Flexibilität beim Mitarbeitereinsatz im Verwaltungsbereich oder bei Lagertätigkeiten profitieren.

Auch die Industrie begrüßt die Arbeitszeitflexibilisierung. beispielsweise werden neue Schichtmodelle möglich.

Die Industrie fordert die Flexibilisierung schon lange. So soll es wesentlich leichter werden, Auftragsspitzen abdecken zu können und dann die Freizeit zu genießen, wenn im Betrieb ohnehin Flaute herrscht. Dass die Gewerkschaft gerne das völlige Selbstbestimmungsrecht der Beschäftigten über ihren Urlaub verwirklicht gesehen hätte, steht auf einem anderen Blatt.

Pendler und Familien sollen von der 4-Tage-Woche profitieren.

Länger zusammenhängende Freizeitblöcke sollen eine Viertagewoche ermöglichen, sagt die Regierung. Doch eigentlich ist es heute schon möglich, die 40 Stunden Normalarbeitszeit auf vier Zehn-Stunden-Tage zu verteilen, auch wenn das erst selten gemacht wird.