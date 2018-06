12-Stunden-Tag: Wie freiwillig ist „freiwillig“?

Fragen und Antworten: 12-Stunden-Tag light „ändert nicht viel“

Was heißt es, wenn der Gesetzesentwurf um die „Freiwilligkeit“ ergänzt wird?

„Das ändert an der Situation nicht wirklich etwas“, sagt Walter Pfeil, Arbeitsrechtsexperte an der Uni Salzburg; dem stimmt auch sein Kollege Günther Löschnigg von der Uni Graz zu: „Im Arbeitsrecht ist der Begriff der Freiwilligkeit ein Fremdkörper, da dem Arbeitsvertrag ohnedies das Prinzip der Vertragsfreiheit zugrunde liegt.“ Wird das Gesetz nun um die „Freiwilligkeit“ erweitert, „dann steht in den Arbeitsverträgen einfach, dass man ,freiwillig’ Überstunden in leistet“, sagt Pfeil.

Heißt das aber, dass man künftig leichter Nein zu Überstunden sagen kann?

Eher nicht, sagen beide Experten. „Das Grundproblem bleibt ungelöst“, sagt Pfeil; auch Löschnigg verweist darauf, dass „Arbeitnehmer ja immer – schon per definitionem - persönlich und wirtschaftlich vom Arbeitgeber abhängig sind“ – sie stünden unter dem Druck einer möglichen Kündigung und würden ihren Job riskieren, wenn sie Arbeit verweigern. "Es mangelt Ihnen im Regelfall nicht nur an Zeit- sondern auch an Entscheidungssouveränität."



Aber im Gesetz sind Ablehnungsgründe angeführt – helfen die nicht?

Bedingt. Löschnigg ist der Auffassung, dass auch künftig bei Vorliegen der gesetzlichen Gründe abgelehnt werden kann wie bisher – mit allen Konsequenzen. Pfeil hingegen ortet eine Schlechterstellung: Die neunte und zehnte Stunde könne man nämlich künftig deutlich leichter ablehnen als die zehnte und zwölfte, sagt er – und das sei „skurril“. Bei den ersten beiden Überstunden müsse der Arbeitgeber beweisen, dass es eine Notwendigkeit gebe; bei der elften und zwölften nicht – da zählen nur „überwiegende persönliche Interessen“ des Arbeitnehmers, also Kinderbetreuung oder Pflegeverpflichtungen.

Wie viele von den jetzt geleisteten Überstunden sind eigentlich freiwillig?

Laut Christine Mayrhuber, Ökonomin am Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), ist statistisch kaum zu erheben, wie viele Überstunden freiwillig sind und wie viele angeordnet werden. Orientieren könne man sich der Expertin zufolge lediglich an einer Zahl aus dem „Mikrozensus“, einer Erhebung der Statistik Austria: Demnach sagen 57 Prozent der Angestellten, dass ihre Chefs zur Gänze über ihre Arbeitszeit verfügen. Daraus könne man schließen, dass das Gros der Überstunden zumindest im weiteren Sinn unfreiwillig geleistet wird.

Was kann mir passieren, wenn ich angeordnete Überstunden ablehne?

So, wie das Gesetz derzeit vorliegt, kann die Konsequenz der Jobverlust sein: Zwar ist explizit erwähnt, dass man nicht benachteiligt werden dürfe, „insbesondere in puncto des Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten und der Versetzung“, so der Entwurf. „Aber Kündigung ist nicht genannt“, sagt Pfeil – das sei vor allem für kranke oder ältere Arbeitnehmer eine Gefahrenquelle.

Kann man Überstunden abbauen, wann man will?

Dazu macht das Gesetz keine Vorgabe – was de facto heißt: nein, die Entscheidung liegt beim Arbeitgeber. Zudem wird die Möglichkeit, Zeitguthaben in den nächsten Durchrechnungszeitraum mitzunehmen, auch „flexibilisiert“, wie es im Gesetz heißt. Man kann also de facto Zeitguthaben Ende nie ansparen – und muss diese, wenn der Arbeitgeber es will, über lange Zeit liegenlassen.



Wie viel muss man dann maximal arbeiten?

Mit dem 12-Stunden-Tag wird ja auch die 60-Stunden-Woche ermöglicht – also die Möglichkeit, fünf Tage hintereinander 12 Stunden zu arbeiten. Als Höchstgrenze dient allein die EU-Arbeitszeitrichtlinie, die einen Durchschnitt von 48 Stunden pro Woche über eine Dauer von 17 Wochen vorsieht. Das heißt: Man kann – „freiwillig“ oder nicht – künftig fünf Wochen 60 Stunden, fünf Wochen 50 Stunden und sieben Wochen 38 Stunden arbeiten – und alles ist gesetzlich gedeckt.

Öffentlich Bedienstete, heißt es, hätten den 12-Stunden-Tag ja schon. Wo ist also der Unterschied?

Das sei „kein glückliches Beispiel“, sagt Pfeil. Die Regelungen bei Beamten und Vertragsbediensteten seien zwar tatsächlich dienstgeberfreundlicher, es gebe auch keine Überstunden, sondern nur Zeitausgleich – aber dafür so gut wie nie einen Mehrstunden-Zwang: „Anordnungen finden außer bei der Exekutive so gut wie nie statt“, sagt der Experte. Dazu komme die Planbarkeit: Egal ob bei Polizei oder in Spitälern, die Dienstpläne stünden meist Wochen im Voraus. Im neuen Gesetz „ist so etwas aber nicht vorgesehen.“