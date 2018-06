12-Stunden-Tag: "Freiwilligkeitsgarantie" kommt ins Gesetz

Die Regierungsfraktionen haben am Donnerstag eine "Präzisierung" zur Arbeitszeitflexibilisierung angekündigt. Mittels Abänderungsantrag soll eine " Freiwilligkeitsgarantie" ins Gesetz geschrieben werden, erklärten die Klubobmänner von ÖVP und FPÖ auf einer Pressekonferenz. Damit werde klargestellt, dass die 11. und 12. Arbeitsstunde nur mit Einwilligung des Arbeitnehmers geleistet werden kann.

"Wir geben eine Freiwilligkeitsgarantie ab", sagte ÖVP-Klubchef August Wöginger bei dem gemeinsamen Auftritt mit FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz. Ziel sei es, "bewusste Fehlinterpretationen" zu verhindern, dazu hätten Experten der beiden Parlamentsklubs und Mitarbeiter der Sozialministeriums sowie Arbeitsrechtsexperten "Klarstellungen und Präzisierungen vorgenommen".

Der Abänderungsantrag zum bereits eingebrachten Initiativantrag werde kommende Woche in den Nationalrat eingebracht. Den Text selbst wollten die Klubchefs am Donnerstag noch nicht an die Medien übergeben. Es gebiete die Höflichkeit, den Entwurf zunächst den anderen Fraktionen zukommen zu lassen, hieß es. Spätestens morgen Freitag soll der Text dann aber öffentlich zugänglich sein.