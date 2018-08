Familie: Der gestrenge Vater ist ein Auslaufmodell

Für die Standesbeamten heißt es am 18. 8. 18 Sonderschichten schieben. Denn an dem leicht zu merkenden Datum wollen besonders viele Menschen heiraten. Sie befinden sich damit in guter Gesellschaft – die Zahl der Eheschließungen steigt bereits seit zehn Jahren (siehe Grafik).

Ob diese Entwicklung eine Trendumkehr ist, will Rudolf Schipfer vom österreichischen Institut für Familienforschung nicht beurteilen. Was er sehr wohl sagen kann: „Die Bedeutung von Familie, Ehe und Beziehung ist bei der Jugend nach wie vor ein Thema.“ Was sich allerdings geändert hat: „Heute erfolgt die Entscheidung für Familie aus freien Stücken.“

Das war früher anders. Noch bis weit ins 20. Jahrhundert war die Familie eine Wirtschaftsgemeinschaft – nichr nur auf den Bauernhöfen wurde jede Arbeitskraft gebraucht. Sobald mehr Frauen berufstätig wurden und das Sozialsystem eine Grundsicherung bot, wurden die Männer nach und nach als Versorger obsolet.

Da die wirtschaftliche Komponente heutzutage kaum eine Rolle mehr spielt, gibt es immer mehr Paare, die ohne Trauschein zusammen leben. Ein Umstand, der von der Gesellschaft mittlerweile als völlig normal angesehen wird. Das hat Folgen für die Kinder, die aus einer solchen Partnerschaft hervorgehen: „Das uneheliche Kind ist heute kein Makel mehr“, sagt Schipfer.

Und doch ist ein Kind oft der Anlass, sich das Ja-Wort zu geben: „Häufig wird erst beim zweiten Kind geheiratet.“ Es ist in jedem Fall eine emotionale Entscheidung.

Und die Männer wollen Familie und Kinder bewusster erleben. Dies zeige sich am Beispiel der Väterkarenz, wie Bernhard Baier, Präsident des Familienbundes sagt. „Die Väterkarenz nimmt nicht nur in der Akzeptanz, sondern auch in der Realität deutlich zu. Da werden wir bald einen noch stärkeren Wandel bemerken“, ist er überzeugt.