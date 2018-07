Warum wir uns trotz guter Nachrichten dennoch fürchten

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Ökonomen, Statistikern und Wissenschaftlern, die die Welt nicht so düster zeichnen, wie wir sie oft empfinden. Neben Rosling ist da zum Beispiel der deutsche Geowissenschaftler Max Roser, der in Oxford lehrt und mit seiner Online-Publikation „Our World in Data“ veranschaulicht, dass Indikatoren wie Armut, Kindersterblichkeit oder Geburtenrate sich positiv entwickeln. Und auch Steven Pinker, Psychologe aus Harvard, wird nicht müde zu erklären: Die Welt ist in den vergangenen 30, 40 Jahren besser geworden.

Kein Weltuntergang

Ist sie das wirklich? Und wenn ja, warum haben wir dann das Gefühl, dass es abwärts geht? Hauptgrund für den Pessimismus ist wohl, dass wir intuitiv merken, dass unser Wirtschaftswachstum langfristig Schaden anrichtet. Der Weltuntergang steht dennoch nicht bevor, ist Wolfgang Lutz vom Wittgenstein-Centre überzeugt – ein Demograf, der auch einige Semester Mathematik, Theologie und Philosophie studiert hat. „Allerdings werden sich alle Entwicklungen beschleunigen“, prophezeit er. „Das Wissen, die Technik und die Kontakte mit anderen Kulturen, aber auch die Gefahren. Das bedeutet in erste Linie, dass wir in unserem Verhalten flexibler werden müssen, was ja nichts Schlechtes ist.“