Portrait Hans Rosling, Statistiker, Entertainer, kluger Erklärer

Statistiken spannend präsentieren

Dabei war sein eigentlicher Beruf nicht Artist, sondern Professor für Weltgesundheit am renommierten Karolinska-Institut in Stockholm. Eigentlich ein eher fades Thema. Eigentlich. Denn Rosling schaffte es, Statisiken über die Weltlage so packend und unterhaltsam zu präsentieren, dass er mit seinen Vorträgen ganze Hallen füllte. Allen schlechten Meldungen über Migrationsströme, Umweltzerstörung und Klimawandel, die eine Folge unserer modernen Lebensweise sind, zum Trotz: Rosling, der vergangenes Jahr mit 68 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb, wollte mit seinen Statistiken zeigen, dass die westliche Welt oft ein falsches, weil veraltetes Bild von der Welt hat.

Weltbild basiert nicht auf Fakten