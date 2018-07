Brandstätters Analyse: Die Welt ist besser, als wir glauben

Und die Demokratie? Sie war zuletzt auf dem Vormarsch, zeigen die Zahlen. Bleibt das so? In China erleben wir das Experiment der freien, oft mehr brutalen als sozialen Marktwirtschaft unter straffer kommunistischer Führung, Überwachung per Handy inklusive. Wladimir Putin habe nach der marxistischen Losung „Proletarier aller Länder, vereinigt euch“ die Parole „Autoritäre aller Länder, vereinigt euch“ ausgegeben, so der frühere russische Außenminister Andrei Kosyrew auf CNN. Und es ist wirklich bedrückend, wie sehr die Führerpose im ehemaligen Ostblock ankommt. Kein Land ist davor sicher, dass die Freiheit wieder verloren geht. Deshalb müssen wir immer auf die Pressefreiheit achten und im Zweifel um sie kämpfen.

Der Autor Philipp Blom hat bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele von der Bedeutung der Aufklärung gesprochen, ein Stück europäisches Erbe, gegen das es heute auch bei uns „mächtige Attacken“ gebe. Stimmt. Im KURIER-Interview meinte Blom: „Ein traditionelles Versprechen der Demokratie – wenn du dich bemühst, kann aus dir etwas werden – ist gebrochen worden“. Das ist sehr eurozentristisch gedacht. In anderen Gegenden der Welt gilt das Versprechen mehr denn je. Auch in Trumps Amerika, wo Medien und Demokratie besser funktionieren, als es dem Egomanen lieb ist. Wenn wir die Welt besser verstehen, wenn wir uns nicht von Demagogen aufwiegeln lassen, wenn wir wieder mehr Chancen als Risiken sehen und vor allem, wenn den Jungen alle Chancen einer weltoffenen Ausbildung geboten werden, dann gibt es auch bei uns viel Grund für Optimismus.

Serie: Gute Nachrichten in Folge

Trotz Klimawandel, Kriegen und Katastrophen geht es den Menschen so gut wie nie. Dieser Positivtrend ist Thema einer achtteiligen Serie: Heute lesen Sie auf Seite 4 und 5, warum wir dennoch so pessimistisch sind. Ob es die Jugend heute schwerer hat als die ältere Generation, wird am Montag thematisiert. Am Folgetag ist die Gewalt-Statistik im Zentrum. Dass wir friedlicher werden, hat vielleicht auch etwas mit der individuellen Zufriedenheit zu tun – wie die gemessen wird, ist Thema am Mittwoch. Danach wirft die Wirtschafts-Redaktion einen Blick auf die Entwicklung in der Arbeitswelt. Eine Reportage aus Afrika zeigt am Freitag, wie sich der Kontinent entwickelt. Die Gleichstellung der Frau und die Lust an der Familie bilden den Abschluss.