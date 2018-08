Gleichberechtigt? Noch lange nicht

KURIER: Viele Frauenrechtlerinnen sprechen derzeit über einen weltweiten Rückschritt in Sachen Frauenrechte. Orten Sie einen solchen auch in Österreich?

Johanna Kostenzer: Rückschritte gibt es immer wieder, weil wir in einer dynamischen Welt leben. Einen sogenannten Backlash sehe ich in Österreich nicht unbedingt, aber Frauen haben hier ein andauerndes Problem im Wirtschaftsleben: "Gleiche Gehälter für gleiche Arbeit" ist nach wie vor eine offene Forderung – auf allen Ebenen. Auch an Maßnahmen zum Thema "Gewalt gegen Frauen" muss ständig weitergearbeitet werden.

Worin sehen Sie hierzulande die größten Knackpunkte?

Vor allem in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Was fehlt, ist eine handfeste Strategie zur Geschlechtergleichstellung. Ein wichtiger Schritt wäre, Verantwortungszuteilungen vorzunehmen sowie konkrete Berichte und Ziele, die evaluiert werden und zeigen, was erreicht wurde und was noch zu tun ist.

Nordische Länder belegen im Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums zur Geschlechtergleichstellung seit jeher die vorderen Plätze. Was läuft dort anders?

Geschlechtergerechtigkeit hat in diesen Ländern eine längere Tradition und ist viel stärker eine politische Agenda. Das Thema Gleichstellung wird dort auch nicht ständig hinterfragt – in Österreich ist das noch immer ein Problem. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf funktioniert viel besser. Zum Beispiel wird stärker forciert, dass auch Männer die Kinderbetreuung übernehmen sollen. Solche Maßnahmen sind hierzulande noch nicht denkbar.

Eine wesentliche Rolle spielt zudem der österreichische Umgang mit Gehältern: Es gibt keine Transparenz. Auch die Frauenquote ist ein umstrittenes Thema. Es fehlt in Österreich eine sachliche Diskussion darüber.