Unterrichtsprinzip Gleichstellung gestrichen: Was das bedeutet

Elisabeth Gehrer, die sich in den 90er-Jahren für dieses Unterrichtsprinzip stark gemacht hat, hält es prinzipiell für gut, dass in der Schulverwaltung ausgemistet wird und Gesetzbücher entschlackt werden. Zum aktuellen Fall möchte sie nichts sagen – „da kenn’ ich mich zu wenig aus“ – nur so viel: „Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist wichtig. In der Schule genauso wie in der Politik, wo ich übrigens für eine Quotenregelung bin. Auch in der Lehrerausbildung muss das Thema ins Bewusstsein kommen.“

Viel wichtiger als das Gesetz selbst sei nämlich, dass es auch gelebt wird. Davon ist Maria Ettl, Direktorin der Hertha Firnberg Schulen in Wien, überzeugt. Sie hat an ihren Standorten dafür gesorgt, dass Gender Mainstreaming – so der neudeutsche Begriff für die Gleichstellung – gelebt wird.

Wie sie das anstellt? „Das fängt damit an, dass ich bei der Einstellung von neuen Lehrkräften darauf achte, ob sie für das Thema sensibel sind“, sagt Ettl, deren Tourismusschulen einen Staatspreis für gendergerechte Schule erhalten haben. Früher wurden ihre Standorte belächelnd als „Knödelakademie“ bezeichnet, weshalb es noch immer Eltern gebe, die glauben, ihre Töchter seien hier besser aufgehoben, weil die Naturwissenschaften keinen großen Stellenwert haben. „Da dachte ich mir, wenn Schülerinnen nicht zur Technik gehen, bringe ich die Technik zu ihnen. Seit sieben Jahren haben wir eine Kooperation mit der Fachhochschule Technikum Wien.“ Mit Erfolg: „Wir haben jetzt einen naturwissenschaftlichen Zweig – und die Hälfte der dortigen Schüler sind weiblich.“

Doch Erziehung zur Gleichstellung ist noch mehr: „Unsere Schüler beschäftigen sich in der 2. und 3. Klasse regelmäßig mit Themen wie der Lohnschere oder stereotypen Frauen- und Männerberufen“, berichtet die Direktorin. „Am Ende präsentieren sie ihre Projekte in der Schule und werden prämiert.“

Braucht es für all das Gesetze? „Nicht unbedingt. Aber sie helfen – etwa, wenn man Lehrer dazu bringen will, die Gleichberechtigung auch umzusetzen.“