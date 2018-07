Gleichberechtigung lässt Frauen und Männer besser schlafen

Gleichberechtigung und guter Schlaf – das hängt zusammen, wie Forscher der University of Melbourne im Rahmen einer Studie nun belegen konnten. Die Soziologen zogen dazu Daten aus Befragungen über 14.000 Menschen aus 23 europäischen Ländern heran. Demnach profitieren beide Geschlechter in puncto Schlafqualität gleichermaßen von einer gleichberechtigten Gesellschaft. Veröffentlicht wurde die Studie im Journal of Marriage and Family.

Konkret analysierten die Wissenschafter sowohl Daten des Frauenbeteiligungsindex (GEM) der Vereinten Nationen (UN), wie auch Daten zur den Schlafgewohnheiten der Europäer aus der European Social Survey, eine sozialwissenschaftliche Studie, die seit 2002 Meinungen zu sozialen und politischen Themen aus über 30 europäischen Ländern erfragt. Der Frauenbeteiligungsindex ist ein Indikator, der das Geschlechterverhältnis in Wirtschaft und Politik eines Landes anzeigt. Ähnlich dem Index der geschlechtsspezifischen Entwicklung (GDI) wird der Frauenbeteiligungsindex als ein Maß der Gleichstellung der Geschlechter eines Landes herangezogen. Anders als der GDI bemisst der Frauenbeteiligungsindex die politische und ökonomische Partizipation und Machtgleichstellung von Frauen.

Norwegen führt den Frauenbeteiligungsindex an. Über Schlafprobleme berichten in dem skandinavischen Land unterdessen lediglich drei Prozent der Männer und neun Prozent der Frauen. In der Ukraine, wo die Gleichberechtigung in Europa laut UN-Bericht am wenigsten fortgeschritten ist, berichten wiederum 16 Prozent der Männer und 22 Prozent der Frauen über Schlafstörungen. Entsprechende Verteilungen zeigten sich auch in anderen Ländern.