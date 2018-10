Billion Oyster Project: Warum in New York jetzt Austern wachsen

Teil der Stadtgeschichte

Als der englische Entdecker Henry Hudson 1609 in den New Yorker Hafen segelte, musste er 89.000 Hektar Austernbänke umfahren, erzählte Mark Kurlansky in seinem 2006 erschienenen Buch "The Big Oyster". Über Generationen hatten die Austern dort die Lenape-Indianer ernährt. Die niederländischen Kolonialisten bezeichneten das heutige Ellis Island und Liberty Island als ' Island of the Little Oyster' und ' Island of the Great Oyster'. " New York war die Big Oyster, bevor es zum Big Apple wurde", scherzt Meeresbiologe Mike McCann. "Viele New Yorker können sich daran nicht mehr erinnern." Das BOP-Projekt will nun diesen Teil der Stadtgeschichte wieder zurückbringen.