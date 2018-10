Umwelt-Ranking: Wie gut oder schlecht Wien nun wirklich dasteht

Wien gilt gemeinhin als Ranking-Liebling, schneidet die Bundeshauptstadt dort doch regelmäßig als eine der lebenswertesten Städte der Welt ab. Zuletzt rutschte Wien aber beim OECD-Wohlstandsvergleich um einige Ränge ab, schnell wurde danach politisches Kleingeld gewechselt. Für Aufsehen sorgte dann auch ein Teilergebnis des jüngsten OECD-Rankings "Regional Well-being". Beim Faktor "Umwelt" erreicht Wien demnach lediglich 1,8 von 10 möglichen Punkten und rangiert unter den 402 OECD-Regionen in den schlechtesten 12 Prozent. Durch den Boulevard geisterten Katastrophen-Meldungen wie "Ranking-Niederlage" und " OECD sieht schwere Umweltschutzmängel".

Ein genauerer Blick auf die Datenbasis der Studie zeigt ein anderes Bild. So wurde für die Bewertung der Umweltsituation lediglich ein Indikator herangezogen, und zwar die Feinstaubkonzentration. Diese ist aber in Wien, so wie in ganz Österreich, laut Statistik Austria in den letzten Jahren zurückgegangen.