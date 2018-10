OECD-Studie: Wien hat seit 2008 Wirtschaftskraft eingebüßt

Was das Einkommen betrifft, liegen alle neun Bundesländer unter den Top 25 Prozent der OECD-Regionen. Und auch in Sachen Lebensqualität sind sogar jene Regionen, die am schlechtesten abschneiden, noch besser platziert als der Durchschnitt der Industriestaaten. Einzige Ausnahme: Die Luftqualität ist wegen der regional hohen Feinstaubbelastung in manchen Teilen Österreichs schlechter.

Schere schließt sich

Generell wurde nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern wie Finnland oder Belgien sowie in Kanada, Australien und Japan die Differenz zwischen ärmeren und reicheren Regionen kleiner. In 15 von 30 Ländern schlossen die abgehängten Regionen zu den wohlhabenderen auf. Vergrößert hat sich die Kluft im Untersuchungszeitraum 2011 bis 2016 dagegen in Irland, Großbritannien, den USA und Italien.

Die größten Unterschiede bei Wohlstand und Wirtschaftsleistung gibt es im Vereinigten Königreich, in Deutschland, den USA, Frankreich und der Schweiz. Als Extrembeispiel wird angeführt: In der City of London ist die Wirtschaftsleistung pro Kopf 23-mal höher als auf der Insel Anglesey vor der Küste von Wales. Im OECD-Schnitt ist sie in der reichsten Region eines Landes pro Kopf durchschnittlich viermal so hoch wie in der ärmsten.

Als städtische Ballungsgebiete hat die OECD Räume mit zumindest 500.000 Einwohnern definiert. In diesen Gebieten wuchs die Bevölkerung im OECD-Schnitt seit 2000 um 0,75 Prozent pro Jahr - heute machen sie etwa 60 Prozent des nationalen BIP aus.