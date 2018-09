Feinstaub tödlicher als gedacht: Studie heizt Debatte an

Unter den ersten zehn Plätzen sind fünf Grazer Messstationen. In dem Fall ist das nichts Rühmliches, im Gegenteil: Da an der Station Graz-Don Bosco am Montag bereits 25-mal die Feinstaubkonzentrationen über dem Grenzwert registriert wurden, hat die Landeshauptstadt somit ihr erlaubtes Jahreslimit ausgereizt.

Sie dürfen theoretisch nur an 25 Tagen jährlich überschritten werden. Praktisch sieht das anders aus: Die Feinstaubsaison beginnt erst in der kühleren Jahreszeit so richtig. Graz kämpft seit Jahrzehnten damit, den wenig schmeichelhaften Titel Feinstaub-Hauptstadt Österreichs abzustreifen: Bis zum Jahresende könnten noch einmal Dutzende Belastungstage dazu kommen,

befürchten die Grünen. „Es wird Zeit, den Kampf gegen die schlechte Luft endlich ernstzunehmen“, fordert Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl.