Bildungsexperte Pasi Sahlberg: Darum sind finnische Schulen top

Wie muss eine Schule aussehen, die das leisten kann? Braucht es außer dem Lehrer noch Unterstützungspersonal?

Das ist sogar essenziell: Schulen, die keine Sozialarbeiter, Entwicklungspsychologen und sonstige Unterstützung haben, tun sich schwer. Stellen Sie sich die Rahmenbedingungen vor: Die meisten Lehrer lernen mit 25 sehr verschiedenen Individuen – keine einfache Sache. Zum Vergleich: Bei einer Gehirnoperation haben Sie ein ganzes Expertenteam. Im Klassenzimmer machen Sie auch eine Art Gehirn-OP: Sie haben 25 Gehirne und ein Lehrer muss diese verstehen.

In welcher Form werden Lehrer in Finnland unterstützt? Gibt es Sozialarbeiter und Psychologen an der Schule?

Ja. Wir verbinden Unterstützungseinrichtungen mit den Schulen. Nicht so, dass man sagt: Der Schüler braucht Hilfe und ich schicke ihn zum Experten. Wir bringen die Experten in die Schulen – Berater, Psychologen, Ärzte sind für die Schüler erreichbar. Der Pädagoge ist Teil eines Teams, womit der Beruf attraktiv wird. In Afrika sagt man: Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. In der Schule braucht es ein Dorf von Experten.

Laut Studien gehen finnische Kinder dennoch besonders ungern in die Schule.

Ich gehe in viele Schulen und habe niemanden getroffen, der diese hasst. Die Frage, ob man gerne in die Schule geht, wird ja meist ähnlich beantwortet wie die, ob man gerne Steuern zahlt. Wer glaubt, dass Schule hier unbeliebt ist, den lade ich in jeden beliebigen Standort ein. Da wird er sich vom Gegenteil überzeugen können. Übrigens: Der neue finnische Lehrplan wird ein anderes Bild von Schule vermitteln, weil Schüler eine Mitsprache haben. Es wird Projekte geben, wo die Schüler fächerübergreifend lernen. Beim Thema „Altes Rom“ braucht man Wissen in Geschichte, Geografie, Physik, Mathe und Englisch und lernt gleichzeitig, vernetzt zu denken.