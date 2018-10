PISA-Test-Erfinder: Schulunterricht "wie in einer Fabrik"

Verschiedene Schulformen und Klassenwiederholungen machen es den Lehrkräften einfacher, die Probleme auf den Schüler abzuwälzen, als sich zu überlegen, was sie für den Schüler tun können. In keinem der Länder mit erfolgreichen Bildungssystemen gibt es derartige Instrumente, in Singapur, Japan, Kanada, da gibt es keine Klassenwiederholungen. Sie stigmatisieren den Schüler und sie bringen keinen Leistungsgewinn.

Deutlich schlechter schneidet Österreich beim PISA-Test auch bei Schülern mit Migrationshintergrund ab. Hier ist der Leistungsabstand zwischen Schülern, deren Eltern in Österreich geboren wurden und Migrantenkinder größer als in anderen Ländern. Liegt es am hohen Anteil? Im OECD-Schnitt beträgt der Anteil von Migrantenkindern 13 Prozent, in Österreich sind es 20 Prozent.

Den größten Erfolg haben Länder, die das Problem in den ersten zwei Jahren in den Griff bekommen. Kanada hat damit sensationelle Erfolge: Gleich am Anfang, wenn das Kind in die Schule kommt, werden viele Ressourcen eingesetzte und es erhält besonders viel Unterstützung.

Was in Österreich interessant ist: Es gibt große Leistungsdefizite bei Kindern mit Migrationshintergrund. Aber bei der Leistungsspitze sind sie ebenso stark vertreten wie Kinder ohne Migrationshintergrund. Also hat man bei jenen, wo die Integration gelingt, sogar mehr Potenzial. Sie haben eine enorm hohe Leistungsmotivation, denn sie wissen genau, dass ihre einzige Chance, Erfolg zu haben, von ihrer Leistung abhängt. Sie können sich nicht auf den Reichtum oder den sozialen Hintergrund ihrer Eltern verlassen.